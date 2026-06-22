菊池タクトさん推奨…下半身主導のスイング習得できる「後ろ足回転コンタクト」打撃において、下半身主導のスイング習得は必須。腕の力に頼った“手打ち”では、強いライナーを飛ばすことは難しい。米国でコーチングを学び、現在はソフトバンクでプロ選手を指導するなど野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんは、効果的なドリルとして「後ろ足回転コンタクト」を紹介している。上半身主導のスイングを修正し、下半身を