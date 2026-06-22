様々な方法で脳の老いを遅らせたとしても、いつかは認知症になるかもしれない――。そんなときに気がかりなのは、子どもや家族に面倒をかけてしまうことだろう。とりわけ、おカネまわりの整理が足りていなかったがために、認知症患者の家族が苦労を強いられるという例は枚挙にいとまがない。【前編記事】『認知症になっても株を売買可能「家族サポート証券口座」はこんなに有効…銀行口座凍結防止にも使える』よりつづく。脳が老い