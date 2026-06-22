人口減少、空き家の増加、老朽化マンションの問題。前編『タワマンすら“スラム化”…団塊世代の相続ラッシュで始まる「2030年問題」』では、2030年に向けて不動産市場で起きつつある変化を見てきた。かつてのように、家や土地を持っていれば自然に資産価値が上がる時代ではなくなっている。これからは、持っている不動産の場所や管理状態によって、資産価値に大きな差が出てくる。では、すでに住宅ローンを抱えるマイホーム層や、