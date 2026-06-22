『有吉の壁』（日本テレビ系）のレギュラー終了報道を機に、バラエティ番組をめぐる苦境が浮き彫りになっている。視聴率低迷を受け、各局は制作費削減を前提とした低予算路線の新番組を相次いで投入しているが、話題性に乏しく「放送されていることすら知らない」という声も少なくない。そんな中で異彩を放っているのが、人気グループの冠番組として注目を集める『テレビ×ミセス』（TBS系）と『タイムレスマン』（フジテレビ系）