デートで会話が弾み始めたら、少しずつ緊張感が薄れていくもの。それ自体は喜ばしいことですが、うっかりガサツな一言を口走って、「こんな女性だったのか…」と幻滅される展開だけは避けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼女候補から除外されてしまう『デート中のとっさの一言』」をご紹介します。【１】こっそり言えば言うほど、性格の悪さがにじみ出る「キモッ」「腹黒い一面