ドラマ「VIVANT」で主人公の乃木憂助を演じる俳優の堺雅人さん＝2025年10月、東京都千代田区 2023年の放送時に社会現象となるほどの人気を誇ったドラマ「VIVANT」（TBS）の続編が、7月から放映されます。コーカサス地方のアゼルバイジャンで大規模なロケを敢行したことで、主人公の乃木憂助（堺雅人）らが外国で活躍する姿が見られそうです。（牧野愛博） 「VIVANT」の続編予告以前お伝えしたように、乃木ら6人が所