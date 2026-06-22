クスリか生活習慣の改善か、あるいはその両方か―限られた選択肢しかなかった高血圧治療に、第三の「奥の手」が現れた。その実力とは。いくら降圧剤を飲んでも効かない人に朗報成人男性の3人に1人が悩んでいるとも言われる高血圧。これまで効果的な治療法といえば、運動や減塩といった生活習慣の改善、もしくは血圧のクスリを飲む以外、ほとんど選択肢がなかった。何種類もクスリを試しながら、朝晩のウォーキングを続けても、数値