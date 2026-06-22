様々なシチュエーションで、彼女は敢えて口には出さないけれど、実は彼氏の態度を見て、「子供だなぁ?」とガッカリしている可能性があります。このようなストレスが積み重なり、いずれは別れを決意するキッカケとなりかねません。そこで今回は、彼女をガッッカリさせないよう振る舞うための参考に、「彼女に『子供だなぁ?』と思われる瞬間８パターン」を紹介させていただきます。【１】彼女の話を聞いているとき、些細なことに対し