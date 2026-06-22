連日盛り上がりを見せているFIFAワールドカップ。優勝候補ブラジル代表の期待の新星として、世界中から注目を集めているのが19歳のエンドリッキだ。【写真を見る】「夫の金で買った」と批判もあった超高級車の投稿、プライベートジェットに大型犬2頭と乗る夫婦レアル・マドリードが将来を見込んで獲得した"神童"は、ブラジル代表の若きストライカー。私生活でもたびたび話題を呼んできたが、中でも関心を集めているのが、人気