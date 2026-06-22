夏本番も、もう目の前。暑さに頭がクラクラとしてしまう季節だからこそ、読書をして頭の中をリフレッシュしましょう！おすすめの新刊4冊を紹介します。『性別違和に生まれて父と子で綴った23年』松永正訓／中央公論新社／2200円目が離せなくなる家族サスペンス。と書くとエンタメじゃないとお叱りを受けるだろうか。性別違和とはかつて「性同一性障害」とされたもの。性別違和に苦しむ娘の光さんに伴走した親の記録で、当