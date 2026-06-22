◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組第２戦ウルグアイ―カボベルデ（２１日、マイアミ競技場）初出場のカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が、５大会連続１５度目出場のウルグアイ（同１６位）と対戦した。１次リーグ初戦で強豪スペインを相手に好セーブ連発で完封し、歴史的勝ち点１獲得に貢献した４０歳ＧＫボジニャに頼もしい援軍だ。米国入国ビザを発給できず、初戦の入国がかなわなかった母・エボラさんが、ウルグア