キオクシア時価総額1位、東芝がなし得なかったワケキオクシアの勢いが止まらない。2024年12月に上場し、ひっそりと息を潜めるような株価形成を続けたキオクシアは、AIの想像以上の社会実装のスピードと、それを加速させる米国のテック大手の天文学的な規模のデータセンター投資の大波に乗って、年明け以降、3月あたりから相場化し、5月15日の2026年3月期決算発表で、決算短信に2027年3月期第1四半期の最終利益予想が前期比48倍の8,