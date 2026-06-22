日本は世界有数の地震大国であり、私たちは常に地震という自然の脅威と隣り合わせで生きていかなければならない。私、横山芳春は地盤災害の専門家として全国の地震被害を調査、また地盤リスクを診断してきた立場として、日頃から多くの人々に「真の地震対策とは何か」を問い続けている。本コラムでは、多くの人が誤解しがちな地震防災の優先順位と、命と生活を守るためのアプローチについて解説したい。豪雨災害と地震災害の「決定