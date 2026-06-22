「若者は本を読まない」は本当か近年、「活字離れ」が話題になるたびに、「若者が本を読まなくなっている（あるいは、そもそも読めなくなっている）」というような分析をよく目にするようになりました。確かに、可処分時間の奪い合いといった面からみると、SNSやゲームなどスマホを操作している時間が多くなったことは間違いないでしょう。ですが、それが一足飛びに「若者は本が読めなくなった！」と大騒ぎするようなそんな単純な