「若者は本を読まない」は本当か近年、「活字離れ」が話題になるたびに、「若者が本を読まなくなっている（あるいは、そもそも読めなくなっている）」というような分析をよく目にするようになりました。確かに、可処分時間の奪い合いといった面からみると、SNSやゲームなどスマホを操作している時間が多くなったことは間違いないでしょう。ですが、それが一足飛びに「若者は本が読めなくなった！」と大騒ぎするようなそんな単純な
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 全裸の5歳男児が行方不明 鹿児島
- 2. 「上田の1ミリ」証拠画像に反響
- 3. チュニジア代表DFが怒り「無理」
- 4. 半年間にわたり女子生徒と行為
- 5. LINE「入力しないで」と注意喚起
- 6. ぐんぴぃ 恋人との破局を報告
- 7. 日本 FIFAランキング16位に浮上
- 8. NHK「本田から大切なお知らせ」
- 9. メッシ父巡る誤報で全員クビに
- 10. 鈴木愛理の破局報道 納得の声
- 1. 全裸の5歳男児が行方不明 鹿児島
- 2. 半年間にわたり女子生徒と行為
- 3. 雅子さま&王妃 装いのリンク素敵
- 4. 公園でストレッチ中男性刺される
- 5. ドリフト疑いで蘭国籍の男を逮捕
- 6. 音楽準備室 複数の燃えた服発見
- 7. 7月は関東〜九州で猛烈な暑さに
- 8. Nスペ出演の役員逮捕?「遺憾」
- 9. 2カ所で同時刻に火災発生 北海道
- 10. 交際相手ボンネットに乗せ走行か
- 1. 新NISA 損失後に真の苦悩始まる
- 2. 渋谷が大騒乱「死ぬかと思った」
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. 「可愛くなれる」と陰部触ったか
- 5. 突如悲報 マック2日で完売の事態
- 6. 韓国代表の行動「失礼」と物議
- 7. 隣家から除草剤流出 稲が枯れた
- 8. 恐喝事件「被害者も加害者」の声
- 9. 板橋区の「熊野町レトロ」撤収へ
- 10. W杯で「大バズり」の日本人男性
- 1. 「太さ7センチ」で鬼畜行為も 北
- 2. 伯紐なしバンジー死亡 隠蔽工作?
- 3. 「紐なしバンジー」業者の闇 伯
- 4. 「zebra striping」英で流行か
- 5. 韓国メディア企業 深刻な危機
- 6. イラン ホルムズ海峡を再封鎖
- 7. イラン ホルムズ海峡再封鎖へ
- 8. 英首相、22日にも辞意を表明か
- 9. ノルウェー、小学校でAI使用禁止
- 10. 30歳で1000万円 中国SNSに驚き
- 1. セが異様なほど弱い根本原因
- 2. 世界一安全な車 1位の日本企業は
- 3. AIをすんなり使う社員の「正体」
- 4. 当日券より前売が高い? 逆転現象
- 5. 2万円台 激安ロードバイクの実態
- 6. 「言語化」疲れ 仕事できない人
- 7. クラファンのお金入らない 判明
- 8. 遠回りで高速か下道か 究極選択
- 9. 面接で要注意人物を見極める質問
- 10. 【独自】フリマ3社が警察庁と連携 不正販売一掃へ捜査協力
- 1. Pixel QRコードスキャナの威力
- 2. 【Claude Codeが苦手分野克服】デザイン生成AI「Claude Design」の大型アップデート内容を詳しく解説！ 目玉はクロードコード連携！
- 3. 無料でグラボのVRAMが壊れていないかチェックできるツール「memtest_vulkan」の使い方、インストール不要でダブルクリックして待つだけでOK
- 4. 私は“なに”を産んでしまったのか。 『ハッチング -孵化-』監督が手掛ける北欧チャイルド・スリラー『ナイトボーン -夜哭-』８月公開［ホラー通信］
- 5. 双方向の高解像度『最後の晩餐』：画像ギャラリー
- 6. 『レシチャレ』地域家計応援プロジェクトを発足 / 2台のディスプレイを接続できる変換アダプタ【まとめ記事】
- 7. クッション付きで手首の負担軽減 ロジクールのワイヤレスマウス「M850」など3製品登場
- 8. メッシ 旋風を追い風にメンズ美容ブランドがW杯で仕掛ける新戦略
- 9. 母介護を背負う娘 周囲で異変も
- 10. ひかるのノースランドが徹底検証！「Luna Ultra」と「Pocket 4」で自分に合うジンバルカメラの正解が分かる
- 11. 新型iPadはAir 3ではなくiPad Pro系列に？ Smart ConnetorとApple Pencil対応で区別か
- 12. 『WIRED』Vol.24 特集「新しい都市」に寄せて──Pitchforkとバワリー・ボールルーム。都市はどうやってコンテンツを育てるのか？
- 13. 購入したらまずはiOSのアップデートを！アップルの新スマホ「iPhone 7」および「iPhone 7 Plus」にもiOS 10.0.1が配信中
- 14. 『ソウ』も『ウェポンズ』もあの映画も。 現代ホラー映画の歴史が丸わかり、書籍「ホラー映画超近現代史」７月刊行［ホラー通信］
- 15. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」]俺のステッカーづくりが止まらない!!! 自動型抜き機「PixCut S1」自腹検証でわかった画質と自作手順
- 16. 天国から地獄！下着美女の理髪店から凄いエアロトレインまで/ 今週のエンタメトピックス
- 17. 「iOS14」さっそく脱獄される?
- 18. 有線タイプの静音エルゴマウス / 集中プログラム「CROSS TIDE」を開催【まとめ記事】
- 19. アンソロピックに襲いかかるミュトスの呪い――米政府が犯した究極の愚行［道越一郎のカットエッジ］
- 20. PC用モニター「紙」のように快適
- 1. 「上田の1ミリ」証拠画像に反響
- 2. チュニジア代表DFが怒り「無理」
- 3. 日本 FIFAランキング16位に浮上
- 4. メッシ父巡る誤報で全員クビに
- 5. 本田圭佑の新名言 ネット爆笑
- 6. 森保監督「誰が出ても勝つ」
- 7. W杯日本代表 決勝T進出の条件
- 8. 大谷、真美子さんと「肌ケア」か
- 9. 本田圭佑に指摘 NHKに怒られたか
- 10. 遠藤保仁氏 日本の快進撃に感慨
- 1. ぐんぴぃ 恋人との破局を報告
- 2. 鈴木愛理の破局報道 納得の声
- 3. 「下着露出」釈明&悲しい心情
- 4. 有吉 後輩芸人の脱税疑惑を指摘
- 5. 24時間TV ランナーが星野真里に
- 6. 星野真里 24時間TVのランナーに
- 7. TWICE「露出過多」一部から不満
- 8. Hey! Say! JUMP 音楽特番全滅か
- 9. ひぐらしのなく頃に 新作制作へ
- 10. ＝LOVE 初の東京ドーム公演発表
- 1. 次男が「托卵子」シンパパの決意
- 2. 「爆乳おじさん」実は大河に出演
- 3. 父が愛人 姉妹の切実な運命
- 4. 現役社員に聞くワークマンBEST買
- 5. 大黒柱妻 家庭を顧みない夫
- 6. 色気すごい ローラのスケスケ姿
- 7. 見えにくいバッグの中身10選
- 8. 日韓 結婚に対する考え方が違う?
- 9. 「攻撃的」発達障害の自分に驚き
- 10. つぶさない発想で支持される訳