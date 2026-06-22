人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。白Tシャツ＆デニムのショートパンツ・コーデを披露した・「今年のバースデーイベントは7/11(土)に開催させて頂きます」と報告。「Kokofamily」のロゴの入った“かこT”にデニムのショートパンツ姿の写真をアップし「詳細はまた後日お知らせしますが、ぜひスケジュール空けておいてもらえると嬉しいです」とつづった。ハッシュタグでは