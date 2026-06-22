サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、ワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグでチュニジアと対戦し、４−０で勝利した。日本代表が決勝トーナメント進出へ前進する快勝を見せた一方で、駆け付けたサポーターたちにはもう一つの「絶対に落とせない戦い」が残っていた。闇夜の帰路である。（デジタル編集部古和康行）日本はチュニジアに圧勝サッカー日本代表はこの日、メキシコ・モンテレイのモンテレイスタジアムでチュニ