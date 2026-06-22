タレントの三上悠亜（32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。白のミニドレス姿で“初騎乗”姿を披露した。「台湾で初乗馬穏やかなお馬さんで癒された乗せてくれてありがとう」と、白のミニドレス姿で初めて乗馬したショットをアップ。「ドレスは6/2520:00発売カジュアルにも綺麗目にも着れる万能アイテム」とつづった。この投稿にフォロワーらからは「悠亜ちゃん上手ですよね」「めっちゃ可愛い」「美しい