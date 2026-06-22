「日本ハム０−８ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）女子バレーボール女子の人気選手、野中瑠衣（２４）＝姫路＝が日本ハム公式チア、ファイターズガールとともにきつねダンスに登場し、スタンドを盛り上げた。日本ハムのユニホームを着用してキツネの耳、しっぽをつけたキュートな姿で少し照れ笑いしながら躍動する姿を披露した。プレー中とのギャップにネットでは大きな反響があった。「さすがにかわいすぎる