アメリカのトランプ大統領は21日、退陣観測が広がるイギリスのスターマー首相について「辞任する」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は自身のSNSでイギリスのスターマー首相は「辞任する」と投稿し、「移民政策とエネルギー政策という2つの重要分野でひどく失敗した」と批判しました。さらに「北海油田を開放せよ」と主張し、イギリス政府のエネルギー政策にも不満を示しました。スターマー首相をめぐっては、与党・労働党内で