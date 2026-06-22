「犬を飼うメリット。睡魔と戦う犬、なんと毎日無料で見れます」【動画】これが無料で見られるなんて…うとうと顔のわんこそんなコメントとともに投稿された動画が、Xで大きな注目を集めました。写っているのは、トイプードルの「こぐま」ちゃん（1歳・女の子）。眠気に負けそうになりながらも、必死に目を開けようとしている表情がなんとも愛らしい姿です。さらに別の投稿では、「犬を飼う（デ）メリット。たまに人の手による運搬