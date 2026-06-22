特別装備を追加した限定車ホンダやヤマハのタイ法人が生産するクルマなどの輸入販売を行うシルバーバックは、2026年6月19日に、ヤマハ「PG-1 ABS スペシャル エディション タイ仕様」の取り扱いを開始することを発表しました。この限定モデルは7月初旬に入荷予定で、価格（消費税込）は52万8000円です。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「PG-1 ABS タイ仕様」です！ 画像で見る（30枚以上）「週末と寄り道が楽しい！」を開