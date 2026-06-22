＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦が終了。2試合ぶり出場の山下美夢有がロティ・ウォード（イングランド）とのプレーオフを制し、昨年の「メイバンク選手権」以来となるツアー通算3勝目を挙げた。【連続写真】山下美夢有が最高のお手本最も簡単なスライス対策って？今大会の賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優