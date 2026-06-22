◇サッカーW杯北中米大会日本代表は4―0で完勝したFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第2戦チュニジア戦から一夜明けた21日（日本時間22日）、試合会場のメキシコ・モンテレイからベースキャンプ地の米ナッシュビルに帰還した。左膝の負傷で同行しなかったMF久保建英（レアル・ソシエダード）を除く25選手が宿舎に到着。体調不良でチュニジア戦のベンチ入りを外れたFW町野修斗（ボルシアMG）はマスク姿だった。こ