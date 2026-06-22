【FIFAワールドカップ2026】スペイン代表 4ー0 サウジアラビア代表（日本時間6月22日／アタランタ・スタジアム）【映像】ネット衝撃！神童の歴史的一撃（実際の様子）スペイン代表のFWラミン・ヤマルが、ワールドカップ初ゴールを記録した。18歳323日での得点は大会史上2番目の若さとなり、日本時間深夜の神童の一撃にファンは衝撃。反響が相次いだ。スペインは日本時間6月22日、FIFAワールドカップ2026のグループH第2節でサウ