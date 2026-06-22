“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、22日発売の『週刊プレイボーイ』27号（集英社）のグラビアに登場する。【写真】「かわいい！」愛車の運転席で美脚を披露した三田悠貴三田は、1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。趣味は、ウォーキング、料理、運転。特技は、バドミントン。近年は、『道との遭遇』（CBCテレビ）の「軽トラ女子 下道旅」に出演するなど、グラビア以外でも軽トラ女子として話題に。T156・B96・59 ・88セ