【モデルプレス＝2026/06/22】人気漫画『ワンダンス』の実写映画が、9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のJO（ジョウ）を主演に迎え、2026年11月27日に全国公開されることが決定。JOは映画初出演にして初主演を務める。【写真】映画初出演・初主演のアイドル、躍動感溢れる初解禁ビジュアル◆JO主演映画「ワンダンス」ダンサーからも熱く支持をされ、2025年にはテレビアニメも放送され話題を呼んだ、単行本累計発