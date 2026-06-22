元サッカー選手で、米プロリーグMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカムさん（51）の妻で、ファッションデザイナーのヴィクトリアさん（52）が、2026年6月14日（日本時間）にインスタグラムを更新。デビッドさんがハリウッド殿堂入りし、家族で記念式典に参加した様子を公開した。「まるでエル・ウッズみたい！」ハリウッドの歩道「ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム」には、芸能界で活躍した人物の