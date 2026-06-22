ゴルフはメンタルのスポーツとよく言われますが、その心理を痛いほどリアルに描いているのが、いけうち誠一氏の漫画『ゴルフは気持ち』です。 今回は、ゴルファーなら誰もが「あるある！」と頷いてしまう第13話「残り3ホールの闘い」をご紹介します。 絶好調から一転？「タラレバ」の恐怖 物語は、主人公が15番ホールを終えて自己ベスト更新ペースという絶好調な場面から始まります。 「