バンカーショットではウィークグリップを勧める理由 両ヒジを下に向けた状態でスイングすれば鈍角な軌道で振れる 最初からスクエアスタンスに構えておいて、 フェースを軽く開くだけで、あとはプローチと同じようにスイングすればシンプルですし、脱出の成功率もアップします。 フェースを開くときは、先にフェース面をピンの少し右側に向けてから、両手をグリップする手順を守ることで