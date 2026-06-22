脳が回復すると、子どもは「興味」にまっすぐ向かう 「からだの脳」が整うと、向かう先が見えてくる 子どもが何に興味を持っているのかわからない、と感じることはないでしょうか。そこで、いろいろな体験をさせたほうがよいのではないかと考え、習い事を増やしてみたり、新しいことにチャレンジする機会を用意したりする親御さんもなかにはいます。積極的に外の世界に触れさせるのは非常によいことです。しかし、子どもの関