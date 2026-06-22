「韓国人です。日本で新しい友達を作りたいと思っています。もしよければ、ぜひ友達になりましょう！」──6月12日、カンボジアで摘発された詐欺拠点。日本をターゲットに活動していたとみられ、パソコンのモニターにはこのような日本語の文言が並んでいた。【写真を見る】逮捕されたカンボジア人女性3人、詐欺用に使用されていた日本語文のテンプレート日本に限らず、世界各国でカンボジアに潜伏する詐欺組織による事件が多く発