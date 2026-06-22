米イラン和平協議が一時停止、トランプ米大統領が暴言 スイスで開催中の米イラン和平協議がトランプ米大統領の暴言で一時停止となった。トランプ氏はSNSやメディアのインタビューに対し、イランへの爆撃再開などを警告した。 トランプ氏は「お前らはあのクソみたいな国にすら戻れなくなる、残りの国土は我々が乗っ取る」「必要なら我々がホルムズ海峡を掌握するかもしれない、奴らをぶっ潰してやる」などと暴言を吐い