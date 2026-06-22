米イラン和平協議に進展、核合意のあらゆる要素についても話し合う 米イラン和平協議に進展があったとアクシオスが報じている。 米国がホルムズ海峡が完全に開放された状態を維持することを明確にした。協議では「核合意のあらゆる要素」についても話し合われた。協議は日曜日夜遅くまで続く見通し。