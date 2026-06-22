◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。この日は現地時間で「父の日」ということもあり、最初の２打席は水色のバットを使っていたが、黒のバットに戻して向かった５回先頭の第３打席は右腕ヤングから一ゴロに倒れた。この日、球団公式ＳＮＳ