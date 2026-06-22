俳優の舘ひろし（76）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演し、俳優人生のターニングポイントとなった作品を明かした。俳優になってから、「西部警察」「あぶない刑事」に出演し、カッコいい刑事役のイメージだった舘。だが、2007年にTBS系で放送されたドラマ「パパとムスメの7日間」では、新垣結衣の父親役だったが、父娘が入れ替わってしまうという役を演じた。舘は「僕にとっては、転機になる作品で