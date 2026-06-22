私、いまファッションデザイナーと団長の二刀流なんです。団長って？ご存じの方も多いと思いますが、「神楽坂女声合唱団」というコーラスグループの団長です。団員は、政治家、弁護士、医者、会社員、俳優、なんとプロの歌手と多士済々。皆さん、二足のわらじで大活躍。そんな顔触れで年に1回、チャリティー公演を開催しています。実を言うと私、あまり歌は得意ではありませんでした。カラオケに行けばいつも聴く側、人前で歌