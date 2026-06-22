◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月21日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）のオリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に四球を選ぶと、2回に中前打を放った。父の日で水色のバットにスパイクで試合に臨んだ。オリオールズ先発ヤングに対し、初回は四球を選び、マンシーの左前打で二塁から生還。2回には2死一塁から中前へ運んでチャンスメークした。5点を追う