“解散後”ライブという形に「これもKAT-TUNらしいのかな」元KAT-TUNの亀梨和也が、21日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。グループ解散、事務所独立から1年が経った今だからこそ言える解散当時の真実を明かした。【写真】久々再会！KAT-TUN解散後ライブのあとのKAT-TUN“4ショット”KAT-TUNは2025年3月31日に惜しまれつつ解散したが、同年11月8日に異例の解散後ラストライブを開催。結成