19日、東京・北区の小学校で火事があり、児童と教員あわせて11人がケガをしました。そして21日、火元の音楽準備室から燃えた衣類とみられるものが複数、確認されたことが新たにわかりました。窓から外へ避難した5年生、24人。バンキシャはその中の6人の児童を取材。すると証言から当時の様子と、ある教訓が見えてきました。【真相報道バンキシャ！】■音楽室にいた児童6人を取材20日、火事があった東京・北区の小学校で、実況見分