なか卯では、最長2026年7月5日まで使える「6月の得とくクーポン」を公式アプリで配信中です。期間中はずっと朝食全品お得に朝食や丼、うどん、ドリンクなどの対象メニューが最大50円引きになるクーポンが、なか卯の公式アプリに登場しています。対象期間とメニューは以下の通り。【6月1日から21日】・朝食全品（朝食おかずを除く）...50円引き・まぐろのたたき丼各種...50円引き・冷やし担々うどん各種...50円引き・梅スカッシュ..