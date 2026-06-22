黒木華主演のカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』第10話の放送に向けて、月岡あかり役の野呂佳代からコメントが到着した。 参考：『銀河の一票』は松下洸平から黒木華へのラブレター？学部長の転落死にも進展が 黒木が主演を務め、野呂がバディ役を演じる本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木華）が、偶然出会った政治素人のスナック