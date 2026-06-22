フェニックス・サンズが、ジョーダン・グッドウィンとの再契約に合意したようだ。6月22日（現地時間21日）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によると、グッドウィンはサンズと3年1900万ドル（1ドル＝161円換算で約31億円、為替換算は以下同）の契約を締結。また、契約最終年にはプレーヤーオプションが付帯しているという。 現在27歳のグッドウィンは、2021年