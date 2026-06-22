7月24日に全国公開されるFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌主演映画『だぁれかさんとアソぼ？』のコラボソングにFRUITS ZIPPERの「センセーション」が決定。あわせてSP予告とFRUITS ZIPPERからのコメント映像が公開された。 参考：FRUITS ZIPPER 鎮西寿々歌が体当たりで新境地『だぁれかさんとアソぼ？』新場面写真公開 本作は、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”が実行されたことがきっかけで、心理