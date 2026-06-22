ウブロは6月、夏の新作コレクション「Hublot Summer」2026年版として、パステルカラーのセラミックを用いた「ビッグ・バン サマー」2モデルと、新色セラミックの「ビッグ・バン」モノクロームモデルを発表した。 （関連：【画像】パステルカラーのセラミックで地中海の色彩を表現（製品詳細）） 2017年以来、ウブロは地中海の夏を舞台に新作時計を発表する季節企画「Hublot Summer」を展開してきた