読売ジャイアンツのリチャード（27）が6月18日、Instagramを更新。アイドルグループHKT48の元メンバーで妻の外薗葉月（27）と、自宅で自身の誕生日を迎えたことを報告した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「27さいになりました！」というコメントと共に投稿された写真は、ケーキ型の冠