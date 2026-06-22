開催：2026.6.22 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 2 - 4 [ツインズ] MLBの試合が22日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとツインズが対戦した。 Dバックスの先発投手はホセ・カブレラ、対するツインズの先発投手はマイク・パレデスで試合は開始した。 2回裏、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得