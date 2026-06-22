なぜ自分はこんなにネガティブなんだろう。そう思ったことはないだろうか。何かあるたびに悪い方向に考えてしまう。上司がため息をついただけで「自分のせいだ」と思い込む。気づけば「自分はダメだ」という思考がぐるぐると頭を回っている。こんなとき、どうしたらいいのだろうか。『会社から期待されている人の習慣115』（ダイヤモンド社）の著者であり、815社・17万3000人の働き方を分析してきた越川慎司氏と、『人生が自動的に