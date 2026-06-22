仕事でAIを使うことが当たり前になった今、ビジネスパーソンたちの悩みはむしろ増えています。「どんな仕事ならAIを使ってもいいのか？」「AIに頼りすぎると思考力が落ちるのでは？」「どうすれば効果的に使えるのか？」……。一方で、AIを使いこなせない人はこれからの時代においていかれるのも事実です。では、AIを使いこなすために必要な能力とは何なのでしょうか。そこで、AIを使った思考術をまとめ、全680ページ、2700円のい