【その他の画像・動画等を元記事で観る】 実写映画『ワンダンス』が2026年11月27日に全国劇場公開されることが発表され、主人公のカボを、&TEAMのJO(ジョウ)が初主演を務めることが発表された。JOは映画初出演で初主演を務めることになる。 ■ダンス総監修はプロダンサー・カリスマカンタローが務め、多くのダンサーが撮影協力＆参加！ 『ワンダンス』はダンサーからも熱く支持をされ、2025年に