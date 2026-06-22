中国メディアの第一財経は16日、「中国経済の新旧成長エンジン転換が加速、人工知能（AI）が製造業をけん引」とする記事を掲載した。このほど発表された5月の経済統計によると、輸出と新たな成長エンジンの伸びが工業生産を押し上げた一方、消費や投資といった内需指標は、補助金の削減や高温多雨、不動産調整などの要因により低下し、供給が需要を上回る「供強需弱」の矛盾がより一層突出した。国家統計局の報道官によると、新旧